陳時中放行「復必泰」標籤 趙少康揭關鍵兩原因：蔡英文急死了！

一批印有「復必泰」及「上海復星」近200萬劑BNT疫苗，最快8月底抵台。中廣董事長趙少康痛批，陳時中為什麼突然又准許貼有中文復必泰標籤的BNT疫苗進台灣？不是良心發現，而是因為要救蔡英文雪崩下跌的民調，再加上打高端2天不幸死了4個人，民進黨也慌了，不敢再擋。

趙少康表示，根據台灣民意基金會的民調顯示，首投族對蔡英文的支持度從93％大降到47％，民眾對蔡英文疫苗政策只給52分，年輕人熱情、浪漫、有理想性，一旦發覺被騙了，也很容易轉頭離去，蔡英文急死了。

趙少康說，標籤Comirnaty復必泰的BNT疫苗，歐洲使用、日本使用、新加坡也在7月進口，只有台灣堅持要德國原廠「客製」沒有復必泰標籤的疫苗，所以才會拖到9月底出貨，如果當初早就接受，7月時BNT就可以運到台灣了。

趙少康直言，是誰拖延了BNT的進口？就是蔡英文、陳時中、民進黨這些人，意識型態蒙蔽了他們的眼睛，反中情緒塞滿了他們的心胸，寧願讓台灣陷入疫苗空窗期，寧願讓支持她的年輕人打沒做三期、不知道防護力如何的高端，也不願讓年輕人早點打到國際認證的BNT疫苗。

趙少康表示，民進黨太靠勢，以為只要打出反中的大旗，年輕人一定買單，幹什麼都會盲目支持，蔡英文太自信，以為只要打出「愛台灣，打高端」的訴求，年輕人就會獻出手臂。

趙少康怒嗆，結果證明我們的年輕人頭腦很清楚，知道「義和團用民粹反科學，終會被科學擊敗」，願意去打高端的人數終究有限，沒有多少人願意冒生命的危險追隨蔡英文。當高端的市值因為被民進黨吹捧從30億膨脹到700億的時候，年輕人又分到了多少？

趙少康強調，科學就是科學，不是你說有效就有效，要數據證明有效才有效，在民進黨執政之下，倒霉的永遠是相信民粹的民眾，不是「既有今日，何必當初」，而是「因有當初，才有今日」！

趙少康怒轟，執政掌權的人一定要沒有私心，千萬不能為了私利而壞心，蔡英文和民進黨雖然要承受自己種下的苦果，但人民才是最大的受害者。