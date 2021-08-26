全聯因為分店數眾多，加上商品價格經濟實惠，成了民眾置辦日常生活用品的首選。日前就有網友分享全聯店員以嘻哈饒舌的叫賣方式兜售麵包，影片曝光隨即掀起熱議。

抖音（Tik Tok）帳號「@born3333」日前上傳一段名為「Freestyle阪急麵包，嘻哈全聯葛格」的影片，一名男店員開啟店內廣播系統，接著大唱饒舌，只為了賣出所剩不多的麵包。

畫面中可見，男店員老神在在的坐在椅子上，一字一句的唱出饒舌內容，「全聯阪急，讓你愛不釋手，配上蕃薯（台語）更讓你讚不絕口，麵包一直吸引我的瞳孔，光是看著它就讓我非常衝動，那你還在等什麼，全聯明賢（店名）祝你做一個美妙的夢」。

超猛的攬客手段又創意又有才華，逗得一旁顧客哈哈大笑，影片曝光後網友全笑翻，紛紛留言直呼「被全聯耽誤的饒舌歌手」、「還以為永遠只會喊『請支援收銀』，竟然還有饒舌」、「第一次看到真人在廣播，還以為廣播都是錄製的，逛20年沒看過」、「笑炸，這功能超狂，如果去逛聽到會上癮欸」。

影片同時釣出不少全聯店員，羨慕直呼「你們門市怎麼這麼嗨」、「別人的門市都不會讓我失望」、「別家的全聯都比較嗨」。