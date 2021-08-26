受到中國監管趨緊、獲利了結賣壓影響下，金融科技類股近期回檔修正，觸抵季線負2倍標準差位置，誘發中長線買點。法人表示，金融科技的併購交易活動仍舊熱絡，前景十分樂觀，包括方舟投資、老虎基金等華爾街大型機構同步看好，相關商機與投資機會備受矚目。第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人常李奕翰表示，季線是指過去1個季度的平均股價，代表市場的中期成本，而當價格跌破季線，並且往下2個標準差的時候，通常代表股價已明顯超跌，此時也是中長線投資人進場布局的最佳時機。

國內的金控公司也積極朝金融科技邁步，國泰金(2882)今天也舉辦了「國泰金控技術年會：跨界雲端新常態」，破天荒集結全球三大雲端服務供應商—亞馬遜雲端服務Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud、微軟，並邀請多位關注金融科技、數位轉型與雲端技術發展的夥伴，如：趨勢科技、HPE台灣、RedHat、CloudMile、KKStream、遠傳電信、金士頓科技，共同探討如何善用創新雲端科技，讓數位、數據與科技成為企業驅動數位轉型的核心驅動力。

因為疫情加溫、全球數位經濟崛起，仰賴更多的電子支付、金流資料和大數據處理分析，帶動金融科技產業蓬勃發展。8月初，電子支付巨頭Square即宣布收購澳洲大型金融科技公司Afterpay，交易總值達290億美元，吸引市場目光。方舟投資、老虎環球基金等大型投資機構也加碼投資金融科技，方舟投資甚至大膽預估，未來5年整體市場規模上看4.6兆美元。

根據彭博資料，金融科技產業未來3年獲利年複合成長率上看18.5%，向上趨勢沒有改變。常李奕翰建議，投資人應該把握本波回檔修正，進場布局金融科技相關資產，中長期有機會帶來可觀的回報。

國泰金控資深副總經理姚旭杰表示，「新冠疫情為各國企業營運帶來重大衝擊，幸運的是，國泰五年前即確立了數位轉型方向與發展策略，包括投注大量資源搭建基礎建設、建構數據分析平台、以客戶體驗為導向打造跨界金融服務，這些都成為國泰能在變局中站穩腳步、甚至逆勢成長的重要基石。今年的年會規模與參與度更勝以往，我們希望能藉此凝聚市場中豐沛的轉型能量，與同業及異業夥伴一起攜手迎接『跨界雲端新常態』，並持續帶動台灣科技金融往前邁進」。