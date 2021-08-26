為掌握黃金時間，降低轉院可能風險，成大醫院與麻豆新樓醫院於26日簽署心臟科合作經營，兩院心臟科將深度合作，由成醫的專責醫師及多位教授級專科醫師在麻新駐診，除開設門診外並安排人力加入值班，與麻新心臟科團隊一起提供每天24小時、全年無休的心導管緊急治療服務，日夜守護在地民眾的健康。

成大醫院多年來一直擁有南部地區最具規模的心臟內科，也培育出許多專科醫師，投入基層照護工作。麻豆新樓則於2013年設心導管室，目前仍是大台南溪南、溪北地區交界處唯一擁有心導管室的醫院，擔負著當地緊急救護的責任。

為了更全面服務民眾，新樓醫院主動提出合作構想，經由台南市衛生局局長許以霖積極促成，同時也受到成大醫院院長沈孟儒全力支持，讓兩院心臟科攜手合作，不僅聯手補強麻豆新樓急性心肌梗塞的治療救護網，同時也提升該地區慢性心血管疾病的照護量能。

8月份甫由成大團隊加入新樓團隊的陳則瑋醫師，才剛到任不久，隨即遇上一位由台南市消防局第二救護大隊楠西分隊在凌晨送來的80歲女性病人，她因心肌梗塞併發肺水腫而有呼吸衰竭現象，病情十分危急。

急診醫師立即施行氣管內管置放術，並由陳醫師在第一時間成功打通阻塞的冠狀動脈，完成血管支架置放，並且帶領麻新加護病房團隊進行術後照護。病人於病發一天後，就順利脫離呼吸器並移除氣管內管，讓原本不願意就醫的老婆婆，都由衷地感謝陳醫師與醫療團隊的救治。

9月起，成大心臟科支援的醫療團隊將全部到位，兩院的合作無間必能發揮社區急救功能、落實基層醫療照護，為大台南地區民眾的健康，建構更堅實、安全的環境。