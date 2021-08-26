時序入秋，臺南文旦進入盛採期，為了讓日本消費者能夠享用到臺南文旦的美味，臺南市政府持續拓展日本通路，今(25)日啟動臺南文旦外銷到日本市場，由產地集貨4.2公噸後，將先進行1℃連續12天的低溫殺蟲檢疫處理，預計9月中旬裝櫃啟航至日本。農糧署署長胡忠一與臺南市市長黃偉哲並於今日記者會共同致贈臺南文旦予日本政要及學校供應師生營養午餐，由笠間市臺灣辦事處處長木下知香代表受贈。

臺南市長黃偉哲表示，臺灣文旦於去(109)年也是睽違20年再度外銷日本，在去年農糧署與市府積極拓展日本市場的努力下，近日已收到許多訂單，表示臺南文旦品質受到日本市場肯定，期盼藉由持續行銷推廣，讓國外消費者一吃就成老主顧。

農業局長李建裕說，臺南文旦品質穩定，深受貿易商青睞，今日除了4.2噸臺南文旦銷往日本外，8月29日將有10.5噸送往檢疫處理，預計9月下旬抵達日本。本市文旦種植面積為1109公頃，約占全臺27%，產量為25972公噸，面積及產量品質皆為全國第一。文旦柚主要外銷國為中國，去年全臺外銷中國占比為73%，為避免市場過度集中於中國，市府持續開拓其他國外市場，如日本及新加坡市場。並透過多元行銷及加工收購等產銷因應措施，讓文旦產銷平衡，農民賺錢。