大陸外交部發言人汪文斌回應孟晚舟遭加拘留一千天：絕不接受任何政治脅迫。（中國外交部）

中國外交部發言人汪文斌26日主持例行記者會指出，孟晚舟被加拿大方面拘留已滿1000天，這是一起徹頭徹尾的政治事件，本質是美國一手策畫、加拿大幫凶實施、針對中國公民的政治迫害，是對中國企業的蓄意打壓，美加一再用法律條款為其迫害中國公民的行徑辯護開脫，但國際社會都清楚，美加所講的法律不過是用於美國的巧取豪奪，打壓異己，謀取私利的工具而已，毫無公正性、正當性可言。

汪文斌指出，加方無視美方的政治圖謀，以及孟晚舟沒有違反任何加拿大法律這一事實，無理非法拘留孟晚舟長達1000天，淪為美方對中國公民實施政治迫害的幫凶。試問加方還有沒有是非觀？加方口口聲聲的捍衛人權何在？加方為美國火中取栗的做法，損人不利己，只會得不償失。

汪文斌表示，中國人民崇尚正義，不畏強暴，中方絕不接受任何形式的政治脅迫和濫用司法行為，絕不允許中國公民成為別國政治迫害的犧牲品。中方嚴正敦促加方，正視中國政府和廣大民眾的正義呼聲，立即糾正錯誤，解除對孟晚舟的任意拘留，撤銷對她的逮捕令和引渡要求，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。