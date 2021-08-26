行政院今拍板發放振興五倍券，金門縣政府將舉辦「持五倍券到金門消費、抽大獎」活動，吸引觀光客跨海來玩，搭配原先敲定的金門版「5＋3」發放5000元紓困現金和3000元振興券，結合中央與地方力量一起來活絡產業，協助鄉親走過疫情難關。

行政院今拍板發放振興五倍券於9月下旬登記預約、10月初發行，使用期限至明年4月，且全民無須先付1000元就可直接領券。

金門縣政府表示，疫情衝擊各行各業，紓困與振興同樣重要，縣府擬訂同時規畫、分段實行的大原則，朝縣民紓困、振興經濟及吸引觀光客等3大方向進行。

一.第1階段的縣民紓困優先辦理，以救急為主，首波3.3萬餘人在8月底普發5000元現金，將直接匯入各鄉親指定帳戶。其餘採紙上、郵寄和線上作業，也將在9月底前全部完成。

二.第2階段的縣內振興經濟，則發放每人3000元振興券，限金門地區使用，以刺激消費，活絡經濟。振興券的發放時程及使用辦法，縣府已研議腹案，近期將公告。其餘各項振興計畫也持續規畫中。

三.第3階段吸引觀光客來金，則規畫舉辦「持五倍券到金門消費、抽大獎」活動。10月起至年底舉辦多項觀光活動，有金門海洋藝術季、金門老兵召集令活動、「來金門 得金牌」、芋頭季、風獅爺文化季、聖誕燈節。

縣府觀光處已與旅宿、觀光業者座談，鼓勵業者提供振興加碼方案，除延續去年摸彩活動，也將規畫新方案，鼓勵大家在地消費。金酒公司刻也研擬優惠方案中，將另行公布。