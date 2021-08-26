莊姓男子去年8月間開小貨車行經太平區突然故障，他聯絡朱姓友人開車來救援拖回故障車，輕率用一般繩索拖引、且未懸掛危險警示標示，開救援拖引車的朱男，還闖紅燈，還超越停止線開進交叉路口。豈料，林姓男子正騎機車而來，人車遭牽引繩索絆倒，傷重送醫不治。台中地院依過失致死罪各判莊及朱男徒刑7月，緩刑2年。

莊男在去年8月12日上午9時許駕駛小貨車行經太平區永成北路時，車子突然發生故障，他緊急聯絡朱男開小貨車前來救援，以拖回故障車。兩人以一般繩索綁繫兩車，由朱男開車在前拖引莊男駕駛的故障車，兩車行經永成北路與太平路交叉口時，朱男竟闖紅燈超越停止線，將車子開進交叉路口，而故障車尚未進入路口。

豈料，林男騎機車由永豐路往太提西路方向而來，騎進路口時，竟遭兩車間的牽引繩索絆倒，林男傷勢嚴重，兩側股骨骨折、膝蓋及踝部擦傷，經送醫搶救，在同年9月7日清晨因術後引發肺炎併敗血症等而死亡。

根據道路交通安全規則及道路交通標誌標線號誌設置規則規定，故障車應以救濟車或適當車輛牽引，牽引裝置應牢固，且兩車距離不得超過5公尺，牽引車的前端、故障車的後端及牽引裝置應懸掛危險標誌，而車輛在紅燈亮時，不得超越停止線或進入路口。

莊及朱男到案坦承肇事，台中地院法官以兩人為貪圖方便，輕率地以一般繩索牽引，也未做警示危險標誌，甚至還闖越紅燈而肇事，導致林男傷重不治，讓家屬承受驟失親人的痛苦，審酌兩人素行尚佳，犯後態度良好，並與家屬達成和解，已賠償損害，各依過失致死罪判處徒刑7月，緩刑2年，接受法治教育2場次。