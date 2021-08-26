桃園新屋一處產業道路出現居民自畫的17格違法停車格，但因道路周圍多農田園地，明顯無停車需求，有路過民眾表示，「違法自畫就算了，是要給誰停？」當地里長表示，該停車格是當地居民為辦喪事而自行畫設而未清除才導致用路人誤會，已請居民前往清除。

桃園市新屋區東明里一處產業道路，兩側逢田，卻有路過民眾意外發現產業道路中竟出現17個的停車格，仔細一看更發現該停車格是以白色油漆自行畫設的停車格，影響3分之1的道路空間，民眾直呼，「違法自畫就算了，四周都是田，是要畫給誰停？」

經當地里長了解後表示，該停車格為日前居民為辦理喪事供前往弔唁的親友停車，才以白色油漆沿路畫設17處停車格，但喪事辦理完畢後喪家仍未清除才導致停車格遺留，讓用路人誤會居民占用公共道路，里長進一步指出，25日下午已請居民前往清除停車格。

新屋區公所26日上午已前往現場進行勘查並表示，當地居民已使用與路面顏色相近之油漆覆蓋自畫停車線，雖仍有塗抹痕跡，但區公所進一步指出，未來整條路段於養護時會一併將塗抹痕跡清除，維持公有道路美觀。

關於自畫停車格，新屋區公所說明，如民眾於公有道路範圍私繪停車格將依道路交通管理處罰條例要求民眾即時清理，並處行為人或其雇主最高2400元的罰鍰，區公所表示，如民眾發現有私繪停車位情形可逕向警察局反映，如警察局無法確認行為人時，本處則將於查證確實後塗銷該私繪停車格位。