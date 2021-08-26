39歲的洪維駿（右二）原本在海外工作十多年，去年因疫情返鄉創業，開設名為「福販賣所」的霜淇淋專賣店，並獲得縣府勞工處30萬元創業獎勵金。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美等人體驗以彰化小農鮮乳製成手作霜淇淋。（謝瓊雲攝）

手作霜淇淋讓人吃來有滿滿的幸福感。（謝瓊雲攝）

員林市幸福販賣所霜淇淋專賣店，就位在知名的右舍咖啡隔壁。（謝瓊雲射）

曾在海外工作10多年的洪維駿，因疫情返回故鄉創業，在員林公園旁萬年路上開設霜淇淋專賣店，採用彰化縣優質農特產做為食材，盼吃到的人都能感受到滿滿的幸福感。

39歲的洪維駿是土生土長的員林囝仔，大學畢業後先進入飯店工作，又前往英國留學深造，並前往上海從事餐飲業、廣告公關等工作，去年因爆發新冠肺炎疫情，才回到台灣，走上創業之路。

採購冰淇淋機後，他開始學習義式冰淇淋製作，除了使用日本靜岡抹茶粉，也決定採用許多在地當季水果開發特色口味，目前包含社頭芭樂、二林葡萄和黑芝麻等，無須添加人工香精、色素或香料，就可做出天然又新鮮的幸福好滋味。

創意滿滿的他說，8月份則有當月限定的埔心金蜜芒果口味霜淇淋，未來將繼續研發北斗香菜、花壇茉莉花等食材風味霜淇淋。

彰化縣長王惠美26日親自前往頒贈30萬元創業獎勵金，盼鼓勵更多青年、留鄉返鄉工作生活，並偕同員林市長游振雄，一起體驗以花壇銀行山上大山牧場的小農鮮乳手作鮮乳霜淇淋。

王惠美說，縣府勞工處每年編列1000萬元，支持、鼓勵青年返鄉創業，18歲至45歲彰化縣民，只要上完30小時青創輔導課程，並提出方案獲審核通過，最高可獲30萬元補助，連同洪維駿，至今已有14人受惠。

勞工處指出，今年還有兩梯次課程，包括：農客松、網路新經濟就創業學堂、青年圓夢創業學堂、女力展翅等，已陸續開課中，歡迎有志青年把握機會提案、送件報名。