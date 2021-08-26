澳洲的新冠病毒單日新增確診數再創新高，並為這場大流行病爆發以來首次突破1,000例。雪梨兩家主要醫院已經緊急搭建戶外帳篷，以應付不斷增加的染疫患者。

澳洲最大城市雪梨是這一波疫情的中心，因為Delta變種病毒快速擴散而陷入苦戰，即使已經嚴格封城了兩個月，但每日感染人數仍不斷創下新高。

雪梨所在的新南威爾斯省周四公布本土新增病例1,029例，改寫前一日創下的最高記錄919例。在周四新增的病例中，其首府雪梨市就占了969例，亦超出前一日的838例。

染疫患者持續激增已迫使雪梨兩家大醫院Westmead和Blacktown緊急在戶外搭建帳篷進行病毒篩檢，以協助管理醫院收治量能。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian表示，去年初該省衛生當局已將加護病房的呼吸器數量提高了3倍，達到2,000台。

她並表示，儘管醫療系統正面臨壓力，但只要疫苗接種率升高，就能挺過當前危機。

新南省目前入住加護病房的116名患者中，有102人未曾接種疫苗。

此外，該省周四公布新增3個染疫死亡病例，其中一名30多歲男子死於家中。這一波疫情的病歿人數已增加到79人。

除了雪梨之外，澳洲第二大城市墨爾本和首都坎培拉目前也處於嚴格封鎖狀態，為了防止疫情擴散，該國2500萬人口中超過一半都處於嚴格的禁足令。

周四墨爾本所在的維多利亞省，單日新增病例從前一日的45例暴增至80例。

儘管染疫人數持續激增，但澳洲聯邦政府仍持續推進原定的解封計畫，即一旦疫苗接種率達到70%～80%，國家就重新開放。已有一些州暗示，考量雪梨嚴竣的疫情，他們可能延後解封。

新南威爾斯省長Berejiklian表示，到10月中旬，該省的新冠疫苖完整接種率可能就能達到70%。澳洲航空（Qantas）宣布正在準備於12月恢復國際航班。