永豐實(6790)今（26）日舉行上市前業績發表會，總經理徐志宏表示，健康天然、熟齡、綠色商機為拓展未來成長的3大藍圖，公司聚焦核心品類、發展潛力潔品、強化供應鏈競爭力等3大成長策略，並透過經銷商了解東南亞市場概況，做為未來拓展海外銷售市場評估。

面對台灣家紙市場已臻成熟，擴展程度有限，永豐實除深耕紙品市場，致力研發創新產品外並運用數位行銷提升銷售效益，強化品牌影響力以鞏固市場地位。同時，加速擴展毛利率較高的潔品事業，積極擴大非紙品銷售占比，並布局海內外銷售據點。

對於競爭激烈的中國大陸市場，永豐實將在穩固現有客戶的同時擴大利基品銷售，藉由產品升級創造附加價值提升毛利，並積極開發吸水紙及特殊紙客戶，拓展具成長潛力的廚紙及抽取式衛生紙市場。

此外，永豐實將增加投資電商線上流量、透過網路直播創造網路聲量及能見度，盼加強銷售力道提高知名度。總經理徐志宏表示，中國大陸14億人口的內需消費商機相當可觀，公司不會放棄爭取，將透過上述策略持續深耕發展。

永豐實財務長暨發言人陳佩雯表示，公司目前營收占比為台灣64％、中國36％，近2年多少受疫情影響，希望未來中國大陸貢獻可進一步提升。而近期受疫情影響停工的揚州廠，今天亦順利達成零確診，目前已取得2張通行證，並自前天起開始小規模復工。

展望後市，永豐實指出健康天然、熟齡及綠能商機是拓展未來營運成長的策略藍圖，公司紙品將聚焦抗菌、低敏、機能性，潔品聚焦制菌防疫升級與品類擴張，並結合集團資源開發銀髮族商品及個人清潔用品，同時創新綠色商品、開發綠色包裝運用。

拓展成長策略方面，永豐實將聚焦發展潛力潔品、聚焦核心品類、強化供應鏈競爭力。徐志宏指出，公司將聚焦差異化、技術優勢、高成長、高毛利等品類開發，盼使「五月花」在兩岸市場建立廚衛專家招牌，並擴展個人清潔及熟齡商品，看好將是未來重要成長動能。

因應疫情造成原物料及運輸成本高漲壓力，永豐實擬以生產自動化，策略夥伴合作採購、倉儲、物流等方式提升生產供應鏈競爭力因應，同時結合零售及商用策略夥伴合作，以提升投資效益，整合兩岸行銷資源加速擴大潔品銷售，並規劃投資進入其他海外潔品市場。

永豐實董事長何奕達指出，全球各地都是可能進軍的市場，目前已與東南亞各國的優秀經銷商有初步合作，希望藉此更了解當地市場概況及消費者需求。徐志宏表示，公司不排除各種可能，目前在香港、澳門已有銷售夥伴，未來希望近一步掌握評估東南亞市場可能性。