美股周三再創新高，那斯達克和標普創高點紀錄。然恆指開低走低，一度重跌434點。

周四香港恆生指數收跌278.26點或1.08%，為25415.69點。國企股(H股)跌138.74點或1.53%，為8937.29點。

科技指數領跌1.89%。瑞聲科技、明源雲、平安好醫生皆重挫。

恆大系股票再跌。中國恆大跌7.2%，報4.23港元；恆大汽車跌18.7%。中國恆大發布獲利預警，預計上半年獲利衰退29%至39%；主因為房地產銷售價格下滑和費用增加導致。中國人行和銀保監會上周四曾約談中國恆大，要求積極化解債務，維持房地產和金融市場穩定。

快手跌9%。該公司公布上半年財報，營收年增48.8%；淨虧損高達648億人民幣(以下同)。第二季淨虧損70.36億元，經調整後淨虧損為47.7億元，較去年同期增加了146%。

金川國際漲16.2%，報1.22港元。傳寧德時代將以1.5倍市價收購該公司10%股份，金川國際一度大漲90%；最新消息，寧德時代稱，該收購消息不屬實。金川升幅收窄。