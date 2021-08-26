配合政府「振興五倍券」政策，客家委員會加碼推出40萬份的「客庄券2.0」，每份面額為500元，民眾可於共通平台領取振興五倍劵時參加抽籤，本次採消費金額逐次扣款，和去年的面額折抵不同，預估可帶動客庄社區經濟總體產值約16億元。（本報系資料照）

配合政府「振興五倍券」政策，客家委員會加碼推出40萬份的「客庄券2.0」，每份面額為500元，民眾可於共通平台領取振興五倍劵時參加抽籤，本次採消費金額逐次扣款，和去年的面額折抵不同，預估可帶動客庄社區經濟總體產值約16億元。

客委會表示，本次「客庄券2.0專案」為振興五倍劵加碼措施，預算金額2億元，共提供40萬份數位客庄劵，每份面額為500元，民眾可於共通平台領取振興五倍劵時參加抽籤，本次數位綁定將統一由共通平台受理全國民眾登記、抽籤及發送中獎簡訊。

在完成抽籤作業後，客委會將進行發券及招募店家等作業，以激勵民眾至客庄消費，預計招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少會有2000家合法登記之具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家(不限業別，惟不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等)，預估可帶動客庄社區經濟總體產值約16億元。

客委會指出，和去年的面額折抵不同的是，屆時民眾只要持手機內中獎票劵掃碼消費，每次依實際消費金額逐次扣款，提供好領、好用之服務，期望民眾帶著全家大小，刺激客庄消費動能，振興社區經濟。目前本專案正處理相關行政作業，詳細內容及期程，將於本專案活動官網公告。