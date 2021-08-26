嘉義市玉山診所醫師黃譯輝、其侄子前玉山銀行雲嘉南區副總經理黃昱凱，盜刷親友、銀行員工等共35人的健保卡，13年間詐領健保費109萬餘元，叔侄及診所蔡姓員工等3人坦承犯行，並歸還違規申報所得142萬餘元，嘉義地檢署予以緩起訴處分1年，叔侄各向公庫支付50萬、10萬元。

緩起訴處分書指出，黃昱凱任職玉山銀行期間屢次收集嘉義分行裡29名員工的健保卡，交給叔叔黃譯輝過卡，填載不實病歷、就診紀錄及處方箋，另外，黃譯輝與蔡姓員工也收取6名親友的健保卡盜刷，藉此詐領健保費。

2年前有離職員檢舉，檢察官指揮嘉義市調查站會同健保署偵辦，查出自2006年7月至2019年12月間，共詐取健保費109萬4132元。

3人犯後坦承，黃昱凱在案發前主動向地檢署自首，並向健保署「安全準備金」捐款10萬元，黃譯輝也以診所名義向「全民健康保險基金」捐款20萬元、並歸還違規申報142萬2719元，檢方審酌3人無前科，健保署也同意對3人緩起訴，因而對3人處以緩起訴。

3人緩起訴期間1年，黃譯輝已寫悔過書，緩起訴處分確定後4個月內，向公庫支付50萬元；黃昱凱應於緩起訴處分確定後2個月內，向公支付10萬元；蔡姓員工於緩起訴處分確定後8個月內參加地檢署法治教育課4小時。

72歲黃譯輝原名黃永聰，曾任民進黨嘉義縣黨部主委、台灣省議員，多年前在嘉義市開設玉山診所；黃昱凱於案發後已主動離職，當時玉山銀行表示，黃的行為是其個人行為。