奢侈品類股近期股價回檔10%，專家認為，造成股價出現修正有三大原因，包括股價相對高點、Delta變種病毒影響，以及中國大陸中央財委會提出共同富裕計畫。

中國國家主席習近平日前提出共同富裕，使得歐洲四大品牌路威酩軒集團(LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton)、開雲(Kering)、愛馬仕(Hermès)和歷峰集團(Richemont)股票上周遭到拋售，光是8月18日、19日兩天，這些品牌就蒸發了600億歐元(約702.6億美元)市值。

雖然中國大陸在財富分配的措施尚不明朗，不過習近平近期言論已經讓投資人感到不安。除了大陸財富重新分配的方法將衝擊消費類股盈收，使得奢侈品股價下挫之外，瑞士百達投資團隊認為，還有兩項因素所致，一是市場認為該產業股價已來到相對高點，雖企業繳出第二季亮麗財報，但投資人認為獲利能力恐將在未來有所趨緩。二是Delta變種病毒造成染疫人數再度攀升，使得全球確診個案持續創新高，市場擔憂此現象將導致再次封城及抵銷過去幾周經濟重啟的努力。

對奢侈品行業來說，大陸財富再分配計劃可能是個壞消息，瑞士百達投資團隊指出，今年夏天中國大陸監管機構嚴厲打擊科技與教育行業，導致股票被大幅拋售，市場降低對大陸股市的信心，而且投資人尚未忘記2016年大陸打擊貪腐的經歷，這無疑是對全球高端品牌產生了負面影響，因為約有30-40%的高端品牌消費來自於大陸消費者。然而，無論是否推出更高的稅收或相關措施，受影響最大的可能是大陸高資產人士，而非近年精選品牌消費主流客群的中產階級。

長期而言，瑞士百達投資團隊認為，LVMH等奢侈品品牌可能會受益；該公司不僅能夠迎合「高端」的消費者的需求，旗下產品多元，包含數十美元的皮革卡夾到價值數十萬美元的Dior高級時裝等。再者，在過去的 18 個月中，高端品牌也因應趨勢發展線上平台，幫助這些奢侈品品牌打入大陸二三線城市的年輕消費族群，而他們不是潛在遺產稅或資本利得稅的主要課稅目標，這些稅制主要的對象應為高資產人士。

儘管奢侈品股價受到一些負面消息的影響，瑞士百達對精選品牌策略的展望保持不變。到2021年底時，所有產業的高端品牌都有充足的理由提出正面展望，特別第四季正是全球高端品牌的「消費旺季」。

瑞士百達投資團隊指出，2021年第二季奢侈品品牌財報結果亮眼，普遍優於市場預期。然而消費者對於精選品牌的渴望一直未被滿足。全球封城期間，奢侈品品牌調整其營運模式，關閉主要旗艦店以專注於其開發的線上平台，此舉不僅降低封城所帶來的影響，反而更能接觸到新的年輕族群。大陸消費者在線上購買商品的比例較過往高出許多，購物模式已由出國購買轉而成為直接網路下單。