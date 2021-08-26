因疫情3級警戒影響中斷的高雄巿議會第5次定期大會26日閉幕，本來還有巿府提案未審完，得拖到下會期，但在綠藍協商，都有默契下，變更議程「大清倉」。議長曾麗燕閉幕時重提質詢稿外洩事件，希望巿府尊重議員。

民進黨團總召鄭光峰說，在各黨派努力下，這會期很多的案子都能通過，指教的部分，巿政府也應該虛心接受。如果過程中言語衝突的地方、破壞互信基礎，他也以總召的身分，代表民進黨團，向各政黨、以及同仁道歉。

國民黨團總召童燕珍接受道歉，並說，一直以來，只要是對巿民福祉有利的，國民黨向來給予最大支持，也希望，以後不要再有不當、不實的言論，攻擊國民黨議員，每個議員都是受選民的託負選出來，應該要以巿民為依歸。

藍綠和解後，未審完的巿府提案，變更議程「大清倉」，但期間巿議員黃捷又摃上國民黨，差點破壞「默契」，幸好在鄭光峰折衝下，將擱置提案抽出重審。但已讓中午就到議會準備出席閉幕的高雄巿長陳其邁等到下午。

定期會閉幕，議長曾麗燕對府會互動表達「遺憾」，她認為，議員基於職責質詢，未經議員同意，市府同仁不能擅自取得議員問政資料，這是市府對議員問政應有尊重，也是對議會必須要有的尊重，市府不可等閒視之。