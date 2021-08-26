桃園市行動沙龍車未來可行駛至社區，提供洗頭、剪髮或頭皮保健服務，市長鄭文燦到場視察。（陳夢茹攝）

桃園市不動產開發商業同業公會今年上半年捐贈桃園市1輛箱式貨車，經由改裝及內部裝修規畫出洗髮椅、沖水台、儲水及加熱設施等，成為「行動沙龍車」，可行駛至社區照顧關懷據點提供洗頭、剪髮或頭皮保健服務，26日辦理交車儀式，下半年將前進社區。

社會局說，桃園目前有裝有卡啦OK的文康車、提供給無法自理的病患的沐浴車，26日再增加1輛行動沙龍車，行動沙龍車可以提供長者洗頭、剪髮、頭皮保健等服務，市內各社區照顧關懷據點、里辦公室只要提出申請，車輛便會駛入社區，由車輛的社工或照顧服務員協助長者。

市長鄭文燦指出，長者通常都很省，因此這次和美容業職業工會合作，推出替長者洗頭的服務。近期疫情趨緩，桃園各社區照顧關懷據點也陸續恢復，現也正在推行5個創新服務，包括提供長者用藥諮詢服務、老人防跌肌力訓練、視障者按摩服務、高齡者聽覺保健講座、行動沙龍洗頭服務，活動對象會以偏遠、師資欠缺的據點為優先，陪伴更多長者健康老化。

鄭文燦表示，桃園市不動產開發商業同業公會長期熱心公益，挹注公益資源，自多年前起捐贈不少物資，包括消防勤務車、行動親子車、長照巴士、消防救災指揮車及防疫物資等，公益不遺餘力造福社區。