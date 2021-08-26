前高雄市長韓國瑜好友、前高雄輪船公司董事長黃文財近期加入民眾黨，擔任媒體總監，引發「柯韓合作」聯想。韓的核心幕僚、前高雄市新聞局長王淺秋今天表示，這是黃的個人工作選擇，和韓的團隊無關。

黃文財是韓國瑜相識數十年的老友，也是韓國瑜競選高雄市長時的重要幕僚，韓當選後，黃文財出任高雄輪船公司董事長，在去年9月底辭職。在黃加入後，民眾黨從祕書長謝立功、顧問胡文琦到黃文財都是藍軍。

對於黃文財擔任民眾黨媒體總監，前高雄市新聞局長王淺秋今天表示，黃文財有其新聞專業，這是黃個人的工作選擇，跟團隊沒有關係，大家不必聯想太多。

至於原本國民黨的人才一再被民眾黨吸收，是否有很大危機？王淺秋說，目前過去這幾個人的指標意義到哪邊，是不是真的足以到影響國民黨，這見仁見智，國民黨也應對此有所評估。

王淺秋認為，民衆黨現在不管民調各方面的影響力都是不容小看，甚至以前過去認為民眾黨分的會是綠營的票，現在看來則是分到藍營的票。因此未來國民黨是要和民眾黨合作，還是競爭，競合之間的拿捏，這當然是下一任國民黨主席需要面對的課題。