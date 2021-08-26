今（26日）由多個公益團體共同召開記者會，立委林奕華呼籲民眾如有接獲訊息要主動回報165平台，提供詐騙犯防資訊，立委邱泰源則要求政府應全力偵辦跨境犯罪。（民眾提供）

近期發生詐騙集團入侵公益團體或協會資料庫，竊個資扮客服，以操作錯誤導致變分期付款等為由誆騙民眾，總計遭詐騙的金額高達2500萬；今（26日）由多個公益團體共同召開記者會，立委林奕華呼籲民眾如有接獲訊息要主動回報165平台，提供詐騙犯防資訊，立委邱泰源則要求政府應全力偵辦跨境犯罪。

由中華民國心臟病兒童基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華民國兒童癌症基金、台大兒童健康基金會、台灣樂作創益協會、白永恩神父社會福利基金會及中華民國運動神經元疾病病友協會共7個公益團體，聯合召開「公益有愛 避免受害」記者會，立委林奕華痛斥呼籲全民要小心詐騙犯罪，如有接獲訊息主動回報165平台，提供詐騙犯防資訊，也請社會大眾繼續捐助各公益團體，立委邱泰源要求，政府應全力偵辦跨境犯罪，也期望大家不要停止付出愛心。

立法委員林奕華表示，因為新冠疫情，愛心團體的捐款銳減，詐騙事件也打擊民眾繼續捐款意願，針對這個事件165平台統計公益詐騙共有243件，其中涉及金錢有73件，金額總計高達2500萬元以上，要求警政調查系統加速詐騙偵查，別讓人民對公權力失去信心，也希望幫助公益團體把愛找回來，請大家繼續支持公益團體幫助社會弱勢。

中華民國兒童癌症基金會董事長林東燦痛心表示，這個詐騙事件騙的是癌症兒童的救命錢，而其中負責管理資訊安全管理的系統公司應負起責任，我們十分感謝這一年來無數的愛心人士不斷支持所有公益團體，各團體未來也會加強所有平台的資訊安保。

中華民國心臟病兒童基金會執行長王主科說基金會今年五十周年，是台灣第一個兒童醫療慈善機構，這個事件主要是針對網路捐款個資，已有許多捐款人聯繫協會停止捐款，對基金會影響甚鉅，因為還有許多兒童心臟病患者，在等待基金會援助他們接受所需治療，除了呼籲大家防範詐騙，也請敦促系統公司負起全責，也請政府速將犯罪繩之以法。

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，從七月開始，陸續有捐款人接到詐騙電話，以工作人員公益捐款操作錯誤名目聯繫捐款人詐領愛心捐款，主要以信用卡捐款人為主，有些受害者沒有接到任何電話，但因個資、財資已經外洩，犯罪集團直接線上盜刷信用卡，這些基金會無法聯繫，被害人在事件發生後才知曉的狀況，要由政府積極主動偵查，人民和機關團體沒有公權力。

台大兒童健康基金會董事長吳美環表示，公益團體連結社會最多善的資源，這些善良就是台灣社會最大的精神文化資產，因為互信互助，台灣有許多公益團體代表捐款人將資源送到需要的人手上，希望政府發揮公權力重拾人民的信心，對詐騙犯罪也應修法加重刑責。

警政署刑事警察局預防科陳瑞基科長表示，目前本案針對負責網路管理的系統商，和詐騙發生後的跨境電信、人頭帳戶等資訊都有積極掌握，部分希求海外調查會透過外交部協助偵查，一定會將本案以最大力量、最短時間進行查緝。