網路紅人「俊廷阿嬤」5月份上傳1支料理影片「客家薑絲炒大腸」，但影片中提及「以前客家小姐、客家太太，大腸是泡過藥水的，吃起來就像橡皮筋」，引發客家人憤怒，客籍的新竹縣議員邱振瑋就認為，俊廷阿嬤汙衊客家人，發起拒買活動，也拒收已經下訂的鍋子，而「俊廷阿嬤」火速下架爭議影片。

俊廷阿嬤的臉書有7.7萬人追蹤，邱振瑋原先也是忠實顧客，也曾經購買俊廷阿嬤介紹的炒菜鍋，甚至送給家人，未料看到俊廷阿嬤的「客家薑絲炒大腸」影片，認為阿嬤言詞不妥，未來不會再買，下訂的商品到貨，也請助理直接拒收，以實際行動表示憤怒。

邱振瑋說，曾經看俊廷阿嬤介紹，還買了約10個鍋子分送給親友，日前沒看到這支影片前，還訂購3個鍋子尚未到貨，未料發現俊廷阿嬤有汙衊客家人言論，也發文表示憤慨，鍋子26日到貨，他也委託助理拒收。

俊廷阿嬤在影片中指出，「以前客家小姐、客家太太，大腸是泡過藥水的，吃起來就像橡皮筋」，不過不少客家網友指出，薑絲炒大腸不須泡藥水，但曾看過許多客家人用可樂來清洗大腸。

網友也紛紛批「大腸泡藥水大概也只有你們店才會做吧！」、「煮吃的東西不能誣賴別人，妳良心沒有不安嗎？這就是典型的看不起客家人」，俊廷阿嬤的臉書粉絲專頁也火速下架爭議影片。