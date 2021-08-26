國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，被控涉嫌利用營區統包工程採購案，向得標的中華工程公司索賄2800萬元，去年9月因罪證不足獲不起訴，不過檢調近期查出涉貪新事證，重啟偵辦，將張大偉聲押獲准，檢方今偵結，依貪污治罪條例的收受賄賂罪嫌起訴，並建請法官求處15年徒刑。

張大偉2017年擔任軍備局工程營產處長，負責主管國防工程、國防設施、經管不動產規畫、構建、督導及管理事項等權責，期間蔡英文總統主推「興安專案」，斥資數百億元改建全台老舊營舍並換發裝備，並將台北市公館的空軍作戰指揮部「福興營區」新建工程，委託軍備局發包，並由中華工程以30億得標。

未料，檢調接獲檢舉發現，張大偉涉嫌與中華工程合作，影響內部評選委員決議，將建物每坪造價提高，讓業者得標獲利，之後再索賄4500萬。檢方去年曾指揮新北市調處偵辦，約談張大偉、中工前董座沈華養、前總經理沈慶光、會計張世文，以及擔任白手套的董俊褘，卻因沒有查獲不法金流，將張大偉等人處分不起訴。

檢方近期重啟偵辦，今日偵結；檢方指出，張大偉透過孫姓建築公司負責人接洽上中華工程公司，擔憂中華工程因採購案每坪造價過低不願投標，便將造價提高，中華工程事後將3000萬元賄款夾藏在工程預算的「準備金」中給予張大偉，未料中華工程得標後，張大偉又獅子大開口，以其他人需要打點的理由，需要4500萬元，因此中華工程便將「準備金」提高至5000萬元。

檢方表示，張大偉靠著與下包廠商墊高價格簽訂合約的方式，套出虛增差額款項，從中索賄2800萬元，破壞官箴及軍人榮譽甚鉅，雖然今年5月已向新北地院聲請扣押張大偉夫妻2處房產，但張大偉犯後仍辯稱燒毀2000萬賄款，未清楚交代不法金流來源，也未繳回分文，因此建請法官依違反職務上行為收受賄賂罪嫌求處15年徒刑。

另外，沈華養、沈慶光、張世文、孫姓建築公司負責人、董俊褘則被依違反證券交易法、貪污治罪條例等罪嫌起訴。