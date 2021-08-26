印太地區四方安全對話機制（Quad）的4個成員國26日在南海附近啟動「2021年馬拉巴爾聯合海上軍事演習」（MALABAR 2021），主導這次聯演的美國軍方表示，包括反潛作戰在內的這次高端聯合軍演展示了理念相同國家致力於維護以規則為基礎的海洋秩序。這一描述被廣泛視為美日印澳四國採取聯合行動，共同應對中國的安全威脅。

《美國之音》報導，據美國第7艦隊周三公佈的一份聲明說，來自澳大利亞、日本和印度的海軍力量與美國海軍星期四在菲律賓海開始2021年馬拉巴爾年度海上聯演的第一階段演習，內容包括聯合海上作戰、反潛艇作戰、空中作戰、實彈射擊、海上補給、飛機在對方軍艦甲板上升降的交叉操作以及海上攔截。

報導說，美國海軍特種兵也將參與今年的聯合軍演，以應對「非常規的海上威脅」。被美國視為太平洋艦隊頭號反潛戰艦的貝瑞號導彈驅逐艦將引領這次的反潛聯合演練，貝瑞號在印太地區海域一直十分活躍，包括2020年曾4度穿越臺灣海峽進入南海執行任務。

25th edn of #ExMalabar to get underway today in Phillipines Sea. @jmsdf_pao_eng Izumo class helicopter carrier @USNavy Alreigh Burke class Destroyer @indiannavy Shivalik class stealth frigate and @Australian_Navy frigate amongst many platforms/ac participating (file pics) pic.twitter.com/cnxigPzES6 — Captain DK Sharma (@CaptDKS) August 26 2021

美國海軍第7艦隊的聲明說，美日印澳4國經常在印太地區聯合行動，為共同維護地區安全與穩定、「遏制邪惡勢力」營造一個合作機制。

印度海軍出動什瓦利克號護衛艦和卡德馬特號反潛護衛艦參加演習；日本海上上自衛隊出動加賀號直升機航母（出雲級航母二號艦）、村雨號驅逐艦和不知火號驅逐艦（朝日級驅逐艦二號艦）參演；澳大利亞海軍則出動「瓦拉蒙格」號護衛艦參加。參演的飛機預計將包括印度的P-8I反潛巡邏機、日本的P-1巡邏機以及美國的P-8A反潛巡邏機。

報導表示，美軍印太司令部司令、海軍上將約翰∙阿奎利諾（John Aquilino）今年稍早曾說，他非常看重美、日、印、澳的「四方安全對話機制」（Quad）。他說，由於中共在香港、新疆、中印邊境以及南海等地區的做法令美軍擔憂，他覺得自己有一種緊迫感必須要對中國實施「綜合威懾」。

美國副總統賀錦麗這個星期在訪問東南亞時指責中國「繼續在南中國海地區脅迫、威脅他國」，對南中國海大部分海域提出過分主權主張。她敦促國際社會提高對北京施壓。中國官員則多次指責美國與四方對話機制其他成員國「拉幫結派」，在地區「製造動盪，損害和平與穩定」。