民進黨27日將與日本自民黨，將針對區域安全等問題視訊會談，對此立法院長游錫堃，26日參觀「台灣議會設置請願運動百年展」時回答媒體提問表示，面對「中國」霸權的崛起，對周邊國家產生威脅，樂見各政黨與日本政黨有更多的交流。

民進黨與日本自民黨雙方代表，將於明天26日上午進行雙邊安全視訊會議，將針對區域安全等問題視訊會談，對此立法院長游錫堃，26日參觀「台灣議會設置請願運動百年展」時回答提問指出，「中國」霸權的崛起，對東亞、太平洋的威脅越來越大，因此台日兩國的合作，越來越重要，站在立法院的立場，樂見各政黨跟日本的個政黨，能有更多的交流、更多的合作。

立法院副院長蔡其昌表示，其實民進黨從創建以來，跟日本國會，不管跟日本的自民黨或民主黨，關係都非常的密切，過去沒疫情時，每年都會組團到日本交流，尤其蘇嘉全院長時，更組了一個最大團過去，如果沒疫情，游院長身兼立法院台日國會聯誼會會長，本來今年也準備組團交流。

蔡其昌接著表示，雖然疫情國會外交無法進行，但與日本之間的視訊、與日本駐台灣代表，也一直很密切的與立法院保持聯絡，其政要也都曾經專機來台，因應中美關係的變化，台日之間關係的強化是趨勢，如我們送口罩、他們送我們疫苗等等，未來勢必會再強化、深入而鞏固，甚至更具體。不只日本，只要跟台灣友好，游院長也很期待跟對方多交流。