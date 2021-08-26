行政院發振興五倍券，又傳出要幫軍公教加薪，外界認為與最近民調低迷有關，台北市長柯文哲26日表示，可預測未來幾個月將通貨膨脹，將會是中央和地方政府要面對的問題。

全國今新增2例本土確診個案，北市有1例，柯文哲指出社區還是有潛伏感染源，標準動作要加零28天，高鐵讓台灣成一日生活圈，只有台北加零沒有用，要全台加零才有用。

柯文哲表示，聽說新加坡已不再公布每日確診人數了，做為國際城市不可能不讓任何人入境，新加坡策略和美國差不多，打過2劑後不管了就開放，也許讓新冠肺炎流感化恐怕是不得以的選擇，特別是要靠國際貿易維生，台灣難道在未來50年、100年不讓任何觀光客進來嗎？除了採取絕對鎖國政策，不然現在清零政策最後還是撐不下去。

面對中央發5倍券並打算幫軍公教加薪，柯文哲說，可以預測未來幾個月會通貨膨脹，因為大陸熱錢5000億回來、前瞻預算8400億、紓困再8000萬，貨品每年生產就那麼多、鈔票印那麼多，結局就是通貨膨脹，北市府要面對的問題就是中央和地方政府要面對的問題，營造物價1年上漲14％、鋼價在1年內也漲了56％，物價上漲不是印鈔票就可以解決，未來幾個月要面對的是通貨膨脹。