台東縣府及海洋委員會海巡署東部分署、海洋委員會海洋保育署及國立海洋生物博物館26日野放綠蠵龜。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府及海洋委員會海巡署東部分署、海洋委員會海洋保育署及國立海洋生物博物館26日野放綠蠵龜。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府及海洋委員會海巡署東部分署、海洋委員會海洋保育署及國立海洋生物博物館26日野放綠蠵龜。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

3年前遭台東漁民以流刺網誤捕的綠蠵龜，經治療後完全康復，評估達野放標準，26日在台東縣富山護魚區的保育沙灘上，牠再度回到大海的懷抱；「希望你平安回到大海的家」。

眾人合力將裝有海龜的水桶抬至一望無際的沙灘，一經野放，海龜自在悠游。在台東縣府、海洋委員會海巡署東部分署、海洋委員會海洋保育署及國立海洋生物博物館的見證下，日前遭誤民誤捕，並被發現背甲、四肢、頸部、眼部皆有纖維乳突瘤的綠蠵龜，已完全康復，並在26日上午野放。

農業處長許家豪指出，台東地勢狹長，南北海岸線長達176公里是全台海岸線最長的縣市，隨著海岸遊憩日漸盛行，也產生海洋垃圾汙染、生態環境破壞、沙灘海漂垃圾堆積等環境生態破壞問題，影響海龜生長環境，造成海龜數量減少。

海生館助理研究員李宗賢指出，曾在屏東墾丁接獲通報新生的小海龜，受當地飯店的燈光吸引，走入大廳，但本應往大海爬去的小海龜，一旦錯失方向，恐遇流浪犬或蛇類襲擊。而漁民使用流刺網等捕魚，也常誤捕海龜，若漁民巡視漁網時間拉長，海龜就會因無法游出水面換氣導致死亡。綠蠵龜是台灣海域最常見的瀕危海龜之一，野外本無太多天敵威脅，若生活場域中與人為活動重疊，因此帶來死亡危機。

據了解，全台每年約200多隻海龜被通報發現，台東縣內約占2成，可惜活體發現的數量並不多。農業處指出，盼以正確野放方式，將擱淺、受傷的海龜經專業照護後，讓恢復健康海龜可以回到大海的家，期望民眾能更加重視海龜保育，共同加入海龜保育行列。