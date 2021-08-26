高雄地檢署查出154隻走私貓主嫌為前海巡隊隊員張芳溢，更查出張芳溢改名前稱作張平南，早在2004年就曾犯下私吞18箱走私菸，與其他4人遭依貪汙罪起訴；當年海巡署查獲299箱洋菸，張就以代運送鑑驗為由私吞18箱，但法院最後依數目無法確定判無罪；而張2018年離職改名，沒想到如今再度犯案。

據當時判決書記載，海巡單位再2004年於宜蘭縣頭城大溪查獲一起香煙走私案，發現共18箱私菸遭侵吞盜賣，檢方當時追查出5人涉案，其中4名竟為海巡隊員，當中1人就是改名前的張芳溢（當時稱作張平南）。

2004年6月11日海巡署在頭城大溪漁港查獲「立有十一號」漁船走私299箱洋菸，而在搬運私菸過程中，張芳溢在內的4名海巡隊員佯稱要代運私菸送往鑑驗，取得查緝員同意後即載走18箱私菸，其餘私菸就由基隆關稅局報繳。

事後有人檢舉，指稱該批私菸可能被盜賣牟利，甚至懷疑裡頭暗藏毒品，海巡署接獲後成立專案小組追查，報請宜蘭地檢署偵辦，涉案的5人因此被依貪污罪起訴，一、二審遭判刑5年、遞奪公權3年，不過經上訴，更二審法官認為當時查緝現場混亂，回報的私菸量有許多數字，無法確定確切數目，涉案5人改判無罪。

而張平南在2018年離職後，疑似藉著自己本身過去的臨檢專長，進而從事走私牟取不法利益，他再以新名「張芳溢」犯下走私154隻品種猫事件，而且檢方根據對話紀錄，認定張可能犯下不只1起寵物走私案，目前複訊後聲押獲准，而張過往紀錄也被起底，讓大眾譁然憤怒。