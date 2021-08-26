台達26日捐贈桃園國際機場兩座U＋抑菌艙，安裝於目前運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用，人員走進抑菌艙僅需停留照射紫外線5秒即可破壞表面81％的新冠肺炎病毒，桃機公司總經理但昭璧親自體驗抑菌艙，除了感謝捐贈單位，也表示機場公司將持續升級防疫措施。（陳麒全攝）

台達26日捐贈桃園國際機場兩座U＋抑菌艙，安裝於目前運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用，人員走進抑菌艙僅需停留照射紫外線5秒即可破壞表面81％的新冠肺炎病毒，可讓旅客在下機之後、入境之前進行一次全身的抑菌，降低病毒散佈的風險，對於機場環境及工作人員提供多一層的保障，在目前國外掀起新一波變種病毒的疫情時，以最新科技加強機場防疫。

台達26日捐贈桃園國際機場兩座U＋抑菌艙，安裝於目前運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用，人員走進抑菌艙僅需停留照射紫外線5秒即可破壞表面81％的新冠肺炎病毒，桃機公司總經理但昭璧親自體驗抑菌艙，除了感謝捐贈單位，也表示機場公司將持續升級防疫措施。（陳麒全攝）

桃園機場公司總經理但昭璧表示，雖然台灣本土疫情漸趨穩定，但國外疫情仍嚴峻，桃園國際機場持續以最高規格防疫，盡全力守住國門。感謝台達電子捐贈兩座他們最新的防疫輔助產品U＋抑菌艙給機場，以零接觸、且無消毒液殘留的抑菌方式，讓旅客在使用上非常便利，也十分有效率，非常適合人流量大的機場，也謝謝台北榮總陳威明副院長分享醫院使用抑菌艙的經驗並協助雙方聯繫。

台達26日捐贈桃園國際機場兩座U＋抑菌艙，安裝於目前運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用，人員走進抑菌艙僅需停留照射紫外線5秒即可破壞表面81％的新冠肺炎病毒，桃機公司總經理但昭璧親自體驗抑菌艙，除了感謝捐贈單位，也表示機場公司將持續升級防疫措施。（陳麒全攝）

台達26日捐贈桃園國際機場兩座U＋抑菌艙，安裝於目前運量較大的第二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用，人員走進抑菌艙僅需停留照射紫外線5秒即可破壞表面81％的新冠肺炎病毒，桃機公司總經理但昭璧親自體驗抑菌艙，除了感謝捐贈單位，也表示機場公司將持續升級防疫措施。（陳麒全攝）

台達物聯網照明事業處處長王志賢表示，很高興能在機場這樣的關鍵場域幫上忙，為防堵疫情擴散盡一份力。除了抑菌艙，台達也將抑菌燈與樓宇自動化的光源調控、生物辨識、體溫測量等產品功能結合，提供多樣的情境應用，目前已有抑菌嵌燈、平板燈，並正在開發桌上型及移動型的抑菌設備，希望能提供更安心、便利、有效的全面抑菌服務。

台達U＋抑菌艙採用日本特殊光源大廠USHIO的「Care222」光源模組，能精準將波長限制在不能穿透人體角質層的222nm，讓UV-C紫外線良好的抑菌效果，在安全規範下，使用於有人的場合，快速的抑制表面及空氣中病毒與細菌的活性。其安裝簡易、使用便利的特性，可為人流出入的要道或重點消毒空間提供迅速、無接觸的高效抑菌服務，目前已被應用於十餘家防疫重點醫院以及許多辦公大樓、工廠產線、校園、國訓中心等處，協助不同產業抗疫。