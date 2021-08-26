中租控股旗下中租能源首度跨入航空業領域，與漢翔公司合作，今日啟用高雄岡山廠區光電停車棚。中租能源資深副總經理謝明宏表示，未來將持續投入開發航太上下游供應鏈體系，一同拓展太陽能電廠建置。

漢翔副總經理何保華與謝明宏共同主持啟用儀式。漢翔公司位於高雄岡山區的機匣五廠，占地2400坪的屋頂停車場，由中租能源舖設太陽能光電設備，此案場建置容量1069.2KW，年發電量估計可達150萬度，促進二氧化碳減排約82萬噸。

何保華表示，漢翔公司響應綠能政策，積極發展再生能源，盤點所有工作區域，陸續在各廠區設置太陽能光電系統設備，除了高雄岡山區的合作案之外，年底前也將與中租能源攜手打造台中廠區的光電設備，建置容量將達10MW，年發電量可達1270萬度，規模更大。

謝明宏指出，中租自2015年投資太陽能電廠，迄今全台已擁有近2500座的太陽能電廠，總裝置容量逾800 MW，地理區域也從中南部，拓展至北台灣、東部與離島。除了持續深耕開發太陽光電案場，也將觸角拓展至其他綠能事業，並積極布局儲能與售電市場。

中租控股自2010年推動節能服務融資，從傳遞綠色環保概念，至2012年延伸太陽能融資、能源管理顧問等業務，並在2015年籌建太陽能發電廠，成立中租能源公司，發展至2018年，已穩居台灣光電系統投資的龍頭地位。