位於紐約的智庫「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）今天早上舉行美中台三方二軌線上論壇，討論兩岸關係未來前景。國民黨立委陳以信受邀在線上論壇上表示，「九二共識」是為維持台海現狀所演變出的戰略模糊，這與美國台海政策的戰略模糊兩者方向是一致的，就因兩種戰略模糊相互支撐，才能共同維持台海的和平穩定。

陳以信接受美國國務院前亞太代助卿董雲裳邀請與美方前涉台官員與智庫專家，陸方涉台智庫與台研所學者，及其他台灣代表進行深入對話。

陳以信指出，九二共識不是一國兩制，九二共識是為維持台海現狀所演變出的戰略模糊。哈佛費正清中心台灣專家戈迪溫所言「美國為達雙重威嚇」（dual deterrence），不讓北京攻打台灣，又不讓台北走向台獨，華府因而採取戰略模糊政策。

陳以信說，九二共識的戰略模糊與美國台海政策的戰略模糊，兩者方向是一致的，就因兩種戰略模糊相互支撐，才能共同維持台海的和平穩定。

陳以信表示，但九二共識現正面臨三重挑戰。一是習近平的中共當局逐漸不滿於現狀，意圖修正九二共識既定路線；二是蔡英文政府也樂於配合北京，借力使力推移九二共識路線；三是美國前任川普政府把台灣當成美中關係籌碼，使得美方的戰略模糊難以繼續模糊下去。就是美中台內部各自存在的這三種政治動機聯手破壞兩岸九二共識的戰略模糊，也破壞美國台海政策的戰略模糊，而成為台海和平穩定的最大變數。

陳以信認為，九二共識的命運將和美國台海戰略模糊的命運息息相關，如果美國想要在台海繼續執行雙重威嚇，那麼美方戰略模糊就得持續下去，而兩岸九二共識的模糊路線也會得以維持下去；但如美國決定在台海改採單方威嚇，亦即不管台灣是否走向台獨，只管中共不得犯台或無能力犯台，那麼美方戰略模糊勢將告終。而當美國改採戰略清晰，導致兩岸劍拔弩張情勢下，九二共識的模糊本質，就會成為美中台內部意圖修正現狀者意欲除之而後快的共同障礙了。