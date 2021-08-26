為了解各縣市政府對於地政相關業務的辦理情況，地政司長王成機與逢甲大學教授陳建元、屏東大學副教授黃名義等人以視訊會議進行考評，台中市地政局依循12大施政發展略，以「智慧地政 地利共生」為願景，8大策略目標為主軸，提出共40項地政業務相關創新提案，其中25項為全國首創，受肯定。

台中市地政局指出，今年因應疫情，地政局首創以「線上說明會」方式辦理第13期重劃土地分配草案說明會，滿意度高達93.9％，並推動升級「158空間資訊網」，年度新增12項查詢功能，輔以吉祥物「樂河狸」強化行銷，月平均瀏覽量高達15.9萬人次。

地政局長吳存金表示，地政局各項業務KPI指數均達標，考核期間也獲市府廉能透明獎、簡政創新績效評核甲等多項殊榮肯定，更榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類及最佳規劃設計類等獎項，豐原地政事務所也榮獲第18屆機關檔案管理金檔獎及中華民國地籍測量學會第7屆金界獎，表現亮眼。

地政局表示，此次業務考核提出多項簡政便民服務，展現豐沛創新能量，未來將持續配合中央政策推動地政案件智能服務、建構三維建物模型、劃設國土功能分區圖說及13、14、15重劃區與烏日前竹、九德區段徵收等開發案，提供市民更優質的地政服務。