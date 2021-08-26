吳謝宇和媽媽的住處，也是案發現場。（新京報資料圖）

大陸《新京報》報導，北京大學高材生吳謝宇弒母案，福州市中級人民法院26日上午一審判處死刑。吳謝宇辯護律師馮敏透露，吳謝宇當庭未表示上訴意願，她將與吳謝宇會面後，決定是否提出上訴。同是被告與被害人的親友，五味雜陳，但多不滿判死結果，覺得太重了。

《新京報》報導，律師馮敏表示，福州中院一審宣判後，吳謝宇有10天上訴期，「是否上訴要看他在上訴期內的最後意願及行為。」

被告吳謝宇亡父吳志堅的朋友沈之（化名）透露，前來參加庭審的吳父朋友和家屬，曾希望不要判處吳謝宇死刑，宣判後吳父朋友和家屬均表示「不滿判決結果」。據悉，先前被告與姑姑和舅舅等親屬，已達成和解，並做成請求司法機關從輕量刑的諒解書。

吳謝宇之前鄰居稱，法院宣判後，遇害吳母謝天琴任教的學校教職工，已得知「吳謝宇被判死刑」消息，大家普遍感覺「既遺憾，又可惜」。「遺憾是因為覺得謝天琴老師真的是特別好，無論工作還是生活，她工作非常勤奮，是非常負責的老師。她以前很多學生甚至都打電話到學校來，說知道這個消息之後，感覺太可惜了。」

上述鄰居稱，吳謝宇以前給鄰里的印象就是「特別乖，很聽話，學習好」，得知吳謝宇殺害謝天琴老師的消息後「感到不可思議」。

「我們也希望判決出來後，對謝老師有一個告慰，希望她走得更安詳一些。她孩子做出這樣的舉動，肯定要承擔相應的後果。」

前鄰居說：「我們一直覺得，謝老師可能是真的出國了，我們到現在為止都不太能接受她離開的事實。她當時住的是一個比較舊的職工樓，周圍住的老師能搬走的也基本都搬走了，只有少數幾戶人還住在裡面。現在的樓從外觀來看，幾乎是保持原狀，門是鎖著的，窗戶用窗簾遮著，裡面的情況也看不太清楚。大家能不靠近就盡量不靠近這棟樓，更不用說靠近她住的房子了。」