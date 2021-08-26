民進黨憲改小組國會職權組今由民進黨團總召柯建銘召集討論會議。憲改小組發言人林飛帆會後表示，與會成員同意修憲門檻下修的方向，並將於後續會議進一步討論具體調整方案與細節配套。

林飛帆指出，立法院即將在9月1日展開新會期，在本會期中除了處理111年度的中央政府總預算案、人事同意權等相關議案外，修憲委員會也將在開議後召開公聽會，蒐整意見並凝聚共識，後續再進入實質條文內容討論。

林飛帆表示，今日小組會議中，除了針對當前修憲門檻交換意見外，也朝向修憲門檻調整方向做具體討論。