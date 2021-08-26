「山海珍寶盒．台味下酒菜」

【旅遊經 洪書瑱報導】

餐飲盛事《台北米其林指南2021》於昨(25)日公布星級名單，山海樓繼2019、2020年連續兩年摘下一星後，今(2021)年再獲一星殊榮，並奪得首度頒發的「米其林綠星獎」肯定。山海樓2014年創立，2018年搬遷至新址後，隔年即獲米其林一星肯定的山海樓，致力於以台灣原生品種食材及安心食材，演繹經典台菜的精緻飲食文化，並以再現1930年代台菜宴席菜風華為己志，透過持續挖掘台菜飲食歷史與文化內涵，重現的台菜繁複手路菜工藝。

山海樓大門

山海樓 一樓包廂

山海樓 行政主廚-蔡瑞郎為歡慶「雙星」榮耀，山海樓自明(27)日起至9月25日止，內用全面8折優惠，回饋廣大長期支持的顧客粉絲們，山海樓唯一在地食材指定供應商- GREEN ＆ SAFE 真食物專賣店，也將於8/27至9/12全通路9折優惠同慶(需先下載官方APP 9折優惠券)。

自2019摘星後，山海樓迎來更多來自世界各地如:日本、港澳及歐美各地觀光客的探訪，大幅提升精緻台菜的國際能見度， 2020、2021年雖遭逢疫情，山海樓仍持續堅守台菜手工菜的品牌精神與品質，如今三度入選米其林評鑑星級餐廳，永豐餘生技何奕佳總經理與山海樓行政主廚蔡瑞郎深感榮耀，「山海樓成立七年多來始終如一，一貫採用高品質的台灣有機食材，實踐從產地到餐桌的永續餐飲理念，傳承費工耗時的台菜手工菜。疫情期間，我們秉持山海樓的精神，不斷研發適合外帶的新菜與新品，推出讓客人也可以在家安心享受的手工台菜美饌，「山海珍寶盒系列」一次即可享用山海樓的經典菜色！」

山海樓此次亦獲頒新增的「米其林綠星獎」，長期致力於維護永續台灣農業價值，並堅守傳統台菜的傳承受到肯定。山海樓相信「真食物更有好味道」，以在地天然食材展現料理美味，更能精采展現出台灣在地原有的風土、食材與飲食文化，餐廳使用依照時令契作栽培安心蔬果、每日自基隆崁仔頂採買的現流魚、澎湖空運的活海鮮，皆來自於永豐餘生技GREEN ＆ SAFE有機安心食材。自2020年以十道經典招牌料理獲得第四屆「A.A. Taste Awards全球純粹風味評鑑」頒發餐廳獎項最高榮譽-「Special Jury Awards評審特別獎」，2021年再度以「瑞 八人合菜」、「祥 八人合菜」、「祿 八人合菜」獲得「評審特別獎」等。

山海樓「錦．個人珍寶盒」套餐 1980元

疫情趨緩輕解封，山海樓目前已開放內用，除了推出「山海珍寶盒．台味下酒菜」原價＄6980元優惠價＄4980元。並設計出兩款內用限定、多層式的「個人珍寶盒」套餐-「珍．個人珍寶盒」套餐(1280元)、「錦．個人珍寶盒」套餐(1980元)，以2-3層式華麗彩繪的珍寶盒，精巧匯集山海樓招牌的「主廚豪華拼盤」，以及酥炸黑松露和牛、生蠔海膽、當令時蔬等炸什錦，搭配夏日清潤鮮甜的干貝冬瓜盅、清雅消暑的阿里山野薑花愛玉，組成多達15-18樣菜式、兼顧味覺與視覺美感體驗的台式手工菜饗宴，另一方面又能減低服務接觸頻率，讓客人能安心用餐，不管是三五好友聚餐或商務洽談、一人獨享，都相當適合。

圖片：山海樓提供