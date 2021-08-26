肉品市場運豬車離場前消毒。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

動保處進行養豬場周邊道路消毒。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市麻豆區日前查獲非洲豬瘟檢驗呈陽性的越南月餅，市府農業局動保處26日派員訪視全市598場養豬場，執行生物安全查核及加強清潔消毒工作，經查所有豬隻皆無異狀。

台南市23日查獲越南走私肉製品，其中月餅送驗非洲豬瘟，檢驗結果25日出爐呈陽性。農業局當天召集台南市養豬產業團體、肉品市場、畜產科及動物防疫保護處，研擬非洲豬瘟防疫對策，並要求產業團體轉知所屬各養豬業者，應嚴格落實門禁管制等生物安全防疫工作。

同時農業局擬定5項防疫方針，包括針對全市598場養豬場進行生物安全查核及加強清潔消毒工作；加強台南市肉品市場生物安全查核；持續監測異常死亡豬隻、場外斃死豬及海漂豬；全面清查臺南市養豬場是否違法使用廚餘養豬；要求養豬協進會呼籲會員切勿使用來路不明肉製品。

農業局表示，已跨局處協調進行相關查核工作及防疫宣導，如由環保局針對台南14場廚餘養豬場加強檢核工作，確保廚餘經充分加熱再使用；另，交由民政局、勞工局執行辦理新住民防疫宣導，強化新住民防疫觀念，避免造成防疫破口。