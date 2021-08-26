因疫情而生的史上最長暑假即將落幕，開學日正式倒數，不只學生族群也開始收心，開學必備品等商機也醞釀起飛。手機是日常使用頻率最高的電子產品，北台灣連鎖通訊門市傑昇通信統計8/16-8/25 開學前夕門市銷售狀況，整理出學生族群詢問度最高，也最熱銷的六款機型，從入門到旗艦機型都有，最便宜的只要8190元，折扣最多的則是跌破萬元的旗艦機，顯見學生族群不只懂買，在機型的挑選上也更符合所需。

學生族熱銷機型推薦清單。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

疫情趨緩，終於迎來本土0確診的好消息，為暑假結束前畫上完美句點，傑昇通信觀察開學前夕，從學生族群來門市購機諮詢的需求裡，歸納出容量及規格要夠大杯、機身外型要夠潮、價格當然也要夠省的三大訴求。昨（25）日才公布下半年旗艦新機價格的三星，當大家都把目光聚焦在同階層的Note系列會否降價時，通路悄悄跳水的居然是上半年的旗艦機S21 Ultra（12GB/256GB），定價近4萬元，折扣直接跌破萬元，來到29590元，又兼具容量、旗艦規格、顏值、價格的高性價比，難怪詢問度一夕爆增。

如果是以預算為第一優先考量的學生族，熱銷全台的三星Galaxy A42（6GB/128GB），不僅在中階機型中有極高的性價比，各方面配置也在中上，Galaxy A42搭載6.6吋HD+ Super AMOLED屏幕，擁有電影級的廣色域，同時同時搭載5千大電量，以及四鏡頭主相機，且上市已經超過半年以上，目前傑昇通信門市空機價來到8190元，想要擁有高效能與時尚外型設計可以考慮。

此外，由於受到手機價格的約束，所以大多數中階機型的影像系統都不會太強悍，本月新機之一OPPO Reno 6可不得了，規格有誠意、顏值沒得挑，價格也香，後置6400萬像素三鏡模組，廣角微距樣樣俱全，支援超級夜景模式不稀奇，新機主打光斑人像拍攝，打造媲美單眼相機的完美散景；性能方面，則搭載天璣900八核心處理器，並提升24.8% VC散熱模組的面積，大幅度提升手機散熱效果，保障系統流暢，在手機的續航的表現也不錯，配備4300mAh電池，支援65W超級閃充，絕對能提供學生日常所需物超所值的體驗。

學生族群仍有一不少死忠的果迷，堅持信仰不跑陣營，難得等到iPhone 13即將上市，目前詢問度最高的iPhone 12（128GB），也是熱銷的基本款，傑昇門市購機的價格優惠能再省4110元，若容量不敷使用，也可考慮上一階256GB，同樣也有3210元的優惠折扣，想趁勢入手的果迷不能錯過。