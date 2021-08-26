嘉義縣環保局廢管科訂購環保外送餐盒。（嘉縣環保局提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣環保局設施科訂購環保外送餐盒。（嘉縣環保局提供／張亦惠嘉縣傳真）

防疫期間免洗餐具使用量暴增，隨著疫情趨緩，為推動免洗餐具源頭減量，降低免洗餐具的資源消耗，嘉義縣環保局與縣府太子商圈餐飲業者試推環保餐外送計畫，短短兩周環保局已減少使用近800個免洗餐具，未來將視成效擴大推廣至其他公部門及民間單位。

今年5月新冠肺炎疫情升溫，餐飲店家不方便提供內用服務，加上餐飲外送平台興起，一次性餐具使用量大增，環保署統計今年1至6月回收量7萬4千多公噸，較去年同期增加7.85％。

環保局為從源頭減量，與鄰近商圈業者及大型餐具清洗業者合作，由環保局購買不銹鋼餐盒後發送至各合作商家，作為環保局訂購餐點時的容器，用餐完畢由清洗業者統一收運、清洗及消毒後，再送回環保局重複循環使用，建立環保餐外送機制，同時兼顧衛生、健康及環保。

環保局長張根穆說，先試行一段時間後檢討成果，再逐步擴大至縣治特區的公務機關，透過公部門帶頭做起，藉由環保外送方式減少免洗餐盒使用量，強化源頭減量宣導。

目前環保外送試辦計畫的餐飲店家為縣府太子商圈御鼎田都、丁家滷肉飯、熊廚師、雨田食事、三姑姑、味軒、飽飽、炒味亭...等10間餐飲店家，還有20家業者陸續洽談中。

張根穆也感謝第一波試辦的餐飲業者支持推動環保外送，共同為環保盡一份心力，未來逐步擴大試辦範圍，鼓勵公部門辦理會議及團體訂單採此模式訂購，從日常生活習慣的改變，減少對環境的污染。