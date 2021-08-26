國內五金領導品牌振宇五金(2947)持續展店擴大營運規模，鎖定北部及南部為展店區域，今年第3季到第4季將有北部門市營運，振宇五金副總經理洪珮芳表示，北部及南部為公司展店重心，公司以每年展店成長10%為目標。

振宇五金今天舉行上櫃前業績發表會，振宇五金成立於2008年，公司由台中起家，以提供專業建材五金、水電油漆、各式手工具為主，包含其前身五金批發及五金行時代，累積超過30年之五金銷售經驗，為結合專業電動工具與各式手工具商品的專業型複合式五金連鎖銷售通路，也是全台第一家開架式、自助式五金賣場，有別於傳統五金賣場，導入數位化及標準化管理，大幅提升企業管理效率，進而提升企業在市場上的競爭優勢。

相較於國內大多數五金賣場採用傳統手抄點貨，除需要耗費人力外，在理貨及數據統計上也容易出錯，加上近年台灣屋齡的日漸老化，以及DIY風氣的興起，消費者對於五金用品需求日漸增加，傳統的經營模式已經無法滿足市場需求，振宇五金使用有別於過去的市場零售營運做法，在管理上將通路導入數位化、標準化管理，透過為公司專屬打造的補貨系統，將原先需耗時3小時的點貨過程，縮短到只需3秒，當廠商進貨後隔天就能配貨至門市，讓消費者能夠更快速地取得新商品選購資訊。

目前振宇五金全台門市據點有58家，其中中部地區有39家，北部地區有13家，南部地區有6家，今年受到本土新冠肺炎疫情影響，門市拓展計畫延後，預計今年第3季到第4季北部及南部會各增加1家門市，為強化服務，振宇五金在北部已設置倉儲物流中心，南部也在尋找適合地點設立倉儲物流中心，洪珮芳表示，公司以每年展店成長10%為目標。

隨著網路的發達及資訊流通，消費者在商品的選擇上越趨多元，為因應市場快速變化，與其他同業做出區隔，振宇五金除提供精準及專業的五金商品外，也針對門市人員開辦專業課程加以培訓，並透過定期考核機制，維持門市人員的專業水平，提供消費者店員即專員的諮詢服務；在產品端也針對消費市場進行觀察統計，再進一步精選具有市場獨特性及潛力的產品，並開發專屬振宇五金的自有品牌，以委託製造商直接生產的一條龍模式，為消費者提供更高CP值的絕佳選擇，今年上半年自有品牌產品佔比約6.11%，未來公司將引進更多差異性且高CP值自有品牌商品，為公司營運增添動能。

受惠於近年消費者對於房屋的自行維護及裝修需求增加，振宇五金近幾年業績穩定成長，今年上半年合併毛利率為39.37%，年增0.14個百分點，稅後盈餘為5995萬元，年增8%，每股盈餘為3.47元，累計前7月合併營收為9.95億元，年增8.65%。

新冠肺炎疫情致使消費行為改變，面對消費者的購買行為改變，建構「虛實融合」的消費平台將會是營銷重點；振宇五金近期也積極與時下外送平台合作，透過線上與線下的多元化經營模式，讓消費者亦能透過網路訂購就可以購買想要的商品，藉以打造無地域限制的全方位銷售商城，透過標準化、數位化的模式及自有品牌的生產，提供便民及專業的服務，營造更高的營收及最大的利潤。