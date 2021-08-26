西班牙製藥廠Rovi 今天表示，藥廠製造的部分莫德納（Moderna）疫苗恐遭汙染，目前正在調查中。

Rovi表示，受汙染的僅限部分要提供給日本的疫苗。

路透社報導，Rovi替美國以外的顧客，處理疫苗的最後填裝完成階段作業。藥廠發言人表示，藥廠生產作業未中斷。