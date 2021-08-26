西班牙藥廠生產莫德納疫苗 部分恐遭汙染 18:132021/08/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西班牙製藥廠Rovi表示，藥廠製造的部分莫德納疫苗恐遭汙染。圖為在日本施打的莫德納疫苗。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙製藥廠Rovi 今天表示，藥廠製造的部分莫德納（Moderna）疫苗恐遭汙染，目前正在調查中。 Rovi表示，受汙染的僅限部分要提供給日本的疫苗。 路透社報導，Rovi替美國以外的顧客，處理疫苗的最後填裝完成階段作業。藥廠發言人表示，藥廠生產作業未中斷。 監督受刑人包裝五倍券 可打國際疫苗 陽明交大籌設憶卿醫院 里民憂影響環境 #藥廠 #汙染 #Rovi #生產 #恐遭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠島朝日溫泉引民怨 恐遭東管處接管 15:242021/08/26 生活 潮境公園「飛天掃帚」遭人扯損剩6支 9月底拚復原12支 13:142021/08/26 生活 高端擁護者之死 04:102021/08/26 時論廣場 3年前台東漁民誤捕綠蠵龜 26日康復野放 17:222021/08/26 寶島 老師疫苗沒打完、隔板難防疫 家長憂校園恐淪「防疫實驗場」 12:472021/08/26 生活 越南疫情糟「硬封城」 醫療崩潰 台商怕：不敢生病 07:232021/08/26 健康 搶救潮境飛天掃帚 拚9月底重現風采 04:102021/08/26 地方新聞 民進黨中常會英挺高端 稱掌握疫苗生產國家戰略 04:102021/08/26 焦點要聞 疫苗接種死亡案例 新北今增1起 15:312021/08/26 生活 桃園教師疫苗覆蓋率99.6％ 代課教師接種專案將分4處施打 11:062021/08/26 生活 時論廣場》高端猝死的獨裁判定（王任賢） 19:212021/08/26 時論廣場 國際熱門新聞 不斷更新》喀布爾機場爆炸 炸彈客自殺式恐攻至少13死 美軍士兵3傷 - 國際 軍事介入還是填補權力真空 美學者披露北京在阿富汗首要目標 - 國際 陸擴大對立陶宛貿易報復 學者：警告對象另有他人 - 國際 影》美婦人直播洪水來襲 最後慘遭溺斃 - 國際 它比塔利班更狠 美英澳警告 喀布爾機場遭恐攻威脅大 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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