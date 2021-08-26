搶收五倍券，飯店業開出第一槍，高雄英迪格酒店率先宣布，使用紙本5倍券，每1000元票券金額加碼折抵200元住房費用，最高可折抵1000元，可與官網的優惠住宿專案併用，高空酒吧也推出持一張面額500元的紙本券，即可抵用600元的消費，使用2張可抵用1200元的消費，提前點燃這波全台商家爭搶五倍券的戰火。

高雄英迪格表示，為活絡經濟，政府擬於10月推出5倍振興券，加上睽違20年高雄再度舉辦國慶煙火，繼跨百光年後再度迎來龐大觀光人潮。10月8日至10月10日止，高雄英迪格推出「雙十住房專案」，雙人入住高級房(含)以上的房型只要4042元起，專案贈送價值1496元的雙人早餐，平均一人最低只要2021元。

為配合防疫措施，早餐提供套餐式餐盒客房服務，早上7點至10點無限量供應燒肉飯、小卷米粉、打狗海鮮粥及各樣精選餐點，防疫期間服務不打折。房客可以至頂樓酒吧邊啜飲香甜調酒邊欣賞璀璨煙火，為2021年創造一個難忘的回憶。

至於即將到來的中秋節，高雄英迪格表示，看好烤肉活動商機，今年受到COVID-19疫情影響，也祭出因應對策，推出內用BBQ雙人套餐和外帶烤肉組合，內用單人平均最低1000元起，外帶四人分享餐平均一人約800元，暢快享受澎湃海陸燒烤及啤酒。內用座位皆設有透明隔板及維持1.5公尺的社交距離，嚴格遵守防疫規範。