隨著降級解封，餐飲業逐步恢復運作，飲宴應酬也隨之增加，大園警分局指出，截至26日止8月份酒駕案件已達46件，相較7月份酒駕案件增加約7成，因應酒駕數量提升，警方指出，21日起2周將提高取締強度及密度杜絕酒駕憾事。

新冠疫情逐步趨緩，各地隨著降級解封，民生活動逐步復甦，飲宴應酬數量也隨之增加，大園警分局指出，截至26日止8月份酒駕案件已達46件，相較7月份酒駕案件增加約7成，且大園區8月份至26日已發生8件酒駕車禍案件，相較7月份多出3件，強調大園區酒駕數量確有提高。

因應酒駕數量提升，大園警方於21日起至9月4日止每日將於轄內易發生酒駕或肇事的時段、路段執行封鎖式路檢，並加強巡邏攔檢，以提高執法強度及頻率，大園分局指出，經提高執法強度、密度後，21日至25日短短5日即查獲高達16件的酒駕案件，是前20天案件數的一半。

此外，桃園市政府警察局指出，桃園市8月1日至8月26日酒後駕車案件共取締665件相較7月同期的363件暴增8成以上，強調酒後駕車確有大幅增加的趨勢，為遏止民眾酒駕情形，桃園市政府警察局表示，已規畫「酒駕取締」專案勤務，以保障用路人安全。

部分管制措施隨疫情趨緩鬆綁，警方表示，安全沒有空窗期，呼籲民眾仍應遵守道路交通規則，提醒民眾喝酒後除搭乘計程車外，可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務安全返家，並進一步強調，民眾千萬不要存有投機僥倖心理、以身試法，以免危害其他用路人的安全造成憾事發生。

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