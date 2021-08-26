雲林縣北港鎮北港滯洪池日前完工，將配合抽水站發揮防洪功效，水利署第5河川局副局長吳明華表示，本月雲林豪大雨，北港滯洪池發揮功效，有效減緩淹水情況，目前1、2工區都已完工，具備蓄水功能，抽水站明年4月汛期前可完成，配合綠美化工程，打造1處兼具休憩、防洪的新景點。

水利署以「流域綜合治理計畫」編列3億元經費，在北港鎮台糖土地設置「北港滯洪池」，總面積為37公頃，最大蓄水量133萬噸，平日可儲蓄雨水防洪減災，也可配合水利單位，將池水引入灌溉水道系統，做為輔助灌溉水源，因應未來可能的缺水情況。

吳明華說，8月初雲林豪大雨，北港鎮1天的累積降雨量達200多毫米，遠遠超出全鎮的排水負荷量，造成市區多處淹，還好有北港滯洪池發揮功效，將新街大排的水集中起來，避免更多雨水積聚在市區內，才能在雨停後2、3小時內排除大部分積水。

吳明華指出，雲林縣府向中央爭取6500萬元，興建北港滯洪池抽水站，預計明年4月前完工，未來可在豪大雨前利用抽水站降低水位，容納更多雨水，目前則有10台移動式抽水機在滯洪池待命，因應突發狀況。

北港滯洪池除了可解決淹水問題，最重要的是藉由周邊規畫，營造1處高品質的親水環境，讓滯洪池成為民眾休閒、運動場域，以及充滿生態、環保的生活空間，提升整體區域的生活機能。