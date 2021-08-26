民間採購的輝瑞BNT疫苗即將來台，衛福部長陳時中承認這批疫苗將有中文標籤「復必泰」，也表示防疫是唯一考量，相較標籤字樣，更重要的是內容物是否安全有效。國民黨北市議員王鴻薇對此表示，這難道不是政治意識形態，凌駕了國人生命安全？

對於「復必泰」標籤爭議，王鴻薇今日在臉書發文痛批，過去炒作復必泰的政治人物、側翼們，無疑是被陳時中打了一記重重的左鉤拳，但她認為更想打人的是，那些被疫情所苦、甚至因此等不到疫苗犧牲的老百姓們。

王直言，在全台封鎖將近3個月，累積確診15947人、死亡832人後，陳時中轉了整整一圈，終於讓疫苗可以進來了。「還記得5月25日南投縣政府要自行採購疫苗，陳時中部長怎麼說的？他說復必泰是中國代工，說復必泰連中國人自己都不打，公然抹紅一個救命疫苗。」

她怒嗆，群起洗風向的綠營側翼，更讓台灣人與這些救命稻草失之交臂，「說復必泰就是品質不好，說復必泰不等於德國BNT，彷彿疫苗上印上這三個字，就是劣質的代稱」，但如今從德國洽談回來的疫苗，中文標籤明明白白寫上這三個字，不曉得這些人還要怎麼說？對得起受苦中的百姓們嗎？