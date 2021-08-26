從《自畫像》借光顯影於底片，到新作系列《寫生習作》透過手電筒為光筆，對著佛像寫生，藝術家吳季璁對光的探索，一如其展名《照見》，隱喻著在光線中看見自我，也看見開悟與超脫。

長期致力於攝影、錄像、裝置、繪畫的吳季璁，創作媒材多元，並關注於影像及觀看本質的探討，吳季璁此次於TAO ART呈現的個展《照見》由王嘉驥策展，梳理藝術家近20年來不同階段對影像本質的探索，對於影像中時間性與可能性的實驗歷程。

展覽的開端以2004年的《自畫像》系列揭開序幕，藝術家以手電筒代替畫筆，透過長時間的曝光，用光跡緩緩勾勒出自己的模樣，顯影於底片上：新作《寫生習作》系列，則可以看出吳季璁對於光的掌握日漸成熟，更能隨心所欲的控制時間性的紀錄媒介。他藉由數位運算的技術即時操作錄影時的影格，讓原本真實不過的現實即景有了視覺上的變異。

王嘉驥表示：「吳季璁的人為擬造，存乎現實與虛構之間，擴延了作品的哲學暨美學思辨空間，觀者得以反芻本體與真實。」他表示，吳季璁早期藉由多組「自畫像」作品來自我摸索及實驗，可以看出影像工具就是他觸探現象真實性的核心媒介，藉由思考影像及觀看的本質，懷疑與反詰，來建立問題意識。他認為「懸疑中的弔詭幾乎是吳季璁影像作品不可或缺的美學特質」。

延續先前已有的風格與影像思考，這一次王喜驥看吳季璁「借光照見佛像，明顯是出於藝術創作的探索，與佛家參悟虛幻現實的依歸具體有別。」而他轉化的佛像形影，在幽暗中逐漸轉明，從局部到全部，讓觀眾如實目睹了『照見』之美。認為吳季璁召喚佛像內蘊的精神力，顯現其神祕性，也使觀賞變成一趟豐富的發現過程。」

TAO ART 創辦人陳薇捷分享，「從《水晶城市》、《鐵絲網》等作品創作可以看到吳季璁使用一些生活中物件，用大家想不到的方式來呈現一些東方美學是很有趣的。也剛好與她父親收藏品中的佛像相呼應，並呈現不同世代收藏觀點，將當代藝術和古典美學融合並以有趣和多元的方式呈現。