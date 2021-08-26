波音公司在星期三展示提供給卡達皇家空軍(QEAF)的F-15QA 戰鬥機，卡達將它定名為「阿比勒」(Ababil)，是古蘭經神話中，一群叼著石子保護聖地的小神鳥，據說外型像燕子 。

防衛世界(Defense World)報導，展示活動在波音聖路易廠舉行，這也是象徵性的交機儀式，不過還需要等待飛行員完成培訓，這批 F-15QA戰機才會在今年晚些時候飛往卡達。

F-15QA是波音提出「先進鷹」(Advanced Eagle)計畫後，第1個海外買主，因此它與美國空軍訂購的F-15EX「鷹2代」幾乎一致，應用了新一代線傳飛控(Fly-By-Wire)、全數位平板式儀表，與現代感測器、主動電子陣雷達(AESA)和電子作戰系統。

F-15計畫副總裁普拉特‧庫馬爾(Prat Kuma)說：「在數位化電子設備與先進製程的改進下，F-15有著全面化的性能飛躍，其速度、航程和有效載荷，都比世界上任何戰鬥機都要高。我相信F-15QA將會大幅提升卡達皇家空軍的優勢。」

波音公司一直為卡達空軍建立妥善的維護和後勤能量，到 2024 年，波音公司將在卡達烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)為建立機組人員和維護培訓中心。

F-15QA Ababil Unveiled

卡達是在 2017年6月與美國政府簽署了購買36架F-15QA的合約，總價120億美元。這筆合約被認為是波音戰機部門的及時雨，延續了F-15的生產線，也給波音有足夠資金繼續完善F-15EX的研發。

不過以色列對這筆交易有意見，他們擔心卡達是極端伊斯蘭教義瓦哈比派的贊助者，提供他們如此先進的戰機可能有危險。這次美國政府沒有理會。

F-15QA可以攜帶近 30000磅(13.5公噸)的彈藥，最高飛行高度可達約70000 英尺(21336公尺)，在滿載彈藥时，仍能以2馬赫速度飛行。