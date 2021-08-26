青島市中級人民法院一審26日公開開庭，審理中共中央巡視組前副組長董宏受賄4.6億餘元一案。（大陸最高人民法院）

青島市中級人民法院一審26日公開開庭，審理中共中央巡視組前副組長董宏受賄4.6億餘元（人民幣，下同，約合新台幣20.24億元）一案。董宏最後陳述時當庭表示認罪悔罪。庭審最後，承審法官宣布休庭，擇期宣判。

青島市人民檢察院起訴指出，1999年至2020年，被告董宏利用擔任廣東國際信託投資公司破產清算組成員、海南省委副祕書長、北京市人民政府副祕書長、前中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在專案開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，直接或者通過他人非法收受相關人員給予的財物共計折合人民幣4.6億餘元，提請以受賄罪追究其刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告董宏及其辯護人進行對質舉證，控辯雙方當庭充分發表意見，董宏進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。院方並邀請地方人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾近20人旁聽庭審。