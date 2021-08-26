雲林縣水林鄉「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」，與在地農民契作地瓜，雲林縣政府協助地方創生，由農場負責人蘇嘉益募資興建加工廠，並創立「阿甘薯叔」品牌，生產、倉儲、加工、行銷1條龍，還可創造近百個就業機會，藉此打響水林地瓜品牌名氣。

水林鄉地瓜種植面積達上千公頃，其品質特佳、風味獨特，可說是地瓜的故鄉，近年來鄉公所全力推廣安全用藥的無毒地瓜，農民蘇嘉益因此在水林鄉成立「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」，取得無毒認證。

為了打響水林地瓜名號，蘇嘉益認為除了種植優質番薯，有必要自創品牌，因此推出「阿甘薯叔」加工產品系列，本身也是辦桌大廚的蘇嘉益，結合中式辦桌與西式糕點烘焙，陸續推出冰烤地瓜、甘薯脆片、地瓜香鬆、金磚地瓜等30餘種產品。

蘇嘉益表示，水林鄉盛產地瓜，但缺乏倉儲、加工產業，必需依靠他人加工，正好雲林縣政府全力推廣地方創生，於是在縣府協助下申請地方創生，募集資金興建倉儲與加工廠，目前興建中，預計明年可正式營運。

蘇嘉益說，農委會推動「大糧倉計畫」，有意以水林地瓜產地為示範區，輔導設立加工廠、建立產地認證標章。加上地方創生計畫，希望提高地瓜產值，同時增加就業機會，吸引年輕人口回流。

雲林縣政府計畫處處長李明岳指出，縣內目前已申請9個地方創生，水林鄉以地瓜為地方創生主題，不僅可打響水林地瓜名氣，還可讓傳統產業轉型為特色產業，為地方注入更多的元素與活力。