中華男籃賽前全隊合照留念。(取自FIBA官網)

專機飛往關島參加亞洲盃男籃資格賽的中華隊，與關島進行「兩賽制」爭搶最後1張亞洲盃會內賽門票，26日雙方進行首戰，陳盈駿雖攻下全場最高24分，中華隊仍以72比77不敵關島，雙方第2戰於28日中午12點開打，這代表中華隊不僅非贏不可，還需要贏關島6分才行。

中華隊排出陳盈駿、林庭謙、黃泓瀚、周柏臣和李德威先發，儘管開賽被關島打出4比0，中華隊卻靠陳盈駿連取7分，以及林庭謙外線爆發，轉眼取得25比13大幅領先，打完第1節，中華隊25比16領先地主關島，看來整體狀態不錯。

不過中華隊第2節開始就遇亂流，被關島打出9比2猛攻追近，幸好中華隊總教練帕克趕緊換回陳盈駿和林庭謙，兩人也攜手打出更加凶猛的11比2小高潮回應，幫助中華隊重新擴大領先到雙位數，上半場結束，中華隊仍以45比38領先。

沒想到中華隊第3節開始陷入得分荒，前面7分鐘竟然僅靠林庭謙、黃泓瀚各拿2分，反被關島打出11比4的凶猛反攻，把比分追成49比49平手，甚至靠著強生的三分球，取得54比51首度超前，打完前3節，關島以57比54領先。

打到末節還剩5分37秒，關島仍以66比59領先，幸好陳盈駿、李啟瑋各進1顆三分球，中華隊更靠李啟瑋最後3分07秒的三分球追成68平，可惜接下來關島連續取分，打到讀秒階段，仍以73比70領先中華隊，幸好陳盈駿兩罰俱中。

沒想到關島最後37秒靠著西蒙斯投進三分球，比數變成76比72，接著陳盈駿搶投三分球不進，西蒙斯兩罰中1，時間還剩18秒，中華隊喊暫停，李啟瑋、胡瓏貿兩人先後搶投三分球不進，中華隊無奈吞下敗仗，接下來第2戰非贏不可。