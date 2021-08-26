八方雲集(2753)(八方雲集國際公司)採競價拍賣方式辦理承銷於今(8月26日)天順利完成，公開申購價格為155元，8月30日至9月1日為公開申購期間，9月3日為公開抽籤日。

八方雲集國際公司初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，八方雲集公司辦理競價拍賣股數4080仟股，公開申購股數為1320仟股；此次參與投標之投標單筆數計2280筆，合格標單共2189筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於8月26日於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格為162.1元，最高得標價格為202元，得標加權平均價格為165.53元。

證交所表示，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，八方雲集國際公司競價拍賣最低承銷價格為130.25元，此次辦理公開申購價格為155元，8月30日至9月1日為公開申購期間，9月3日為公開抽籤日。