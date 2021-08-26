杭廷頓英格斯工業（HII）25日宣布，福特級航空母艦4號艦「米勒號」（CVN 81）已正式開工建造。該艦打破美國海軍的艦艇命名規則，以在日本偷襲珍珠港時英勇作戰的非裔水手多瑞斯‧米勒（Doris Miller）為名，是美軍首艘以士兵命名的航艦，也是首艘以非裔美國人命名的航艦。

「米勒號」的鋼板切割儀式於維吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）舉行，包括6名米勒家族成員、聯邦眾議院海上力量和兵力投射小組委員會共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）魏特曼（Rob Wittman）、聯邦眾議員史考特（Bobby Scott）和路里亞（Elaine Luria）、美國海軍航空母艦計畫執行官（PEO Aircraft Carriers）道尼（James Downey）少將等人，在該鋼板上簽名後，由HII員工操作電漿切割機進行切割，象徵「米勒號」正式開始動工。

HII人員切割「米勒號」的首塊鋼板。（圖／HII）

道尼指出，所有人以其中一名「最優秀英雄」的名義聚集於此，開始建造下一艘航空母艦，非常適合美國目前面臨的重要變革時期；他也承諾，「米勒號」將成為不愧於多瑞斯‧米勒之名的強大作戰艦。該艦預定2026年鋪設龍骨、2032年交付給美國海軍。

「米勒號」是美軍首艘以士兵命名的航艦，也是首艘以非裔美國人命名的航艦。日本1941年偷襲珍珠港時，多瑞斯‧米勒在「西維吉尼亞號」戰艦（BB-48）上服役。由於當時美國海軍仍採種族隔離政策，非裔水手只能擔任炊事雜役等次要職位，但他當時發揮「非凡勇氣」，不僅協助救援傷患，更在未受相關訓練下以50機槍向日機射擊，並可能擊落1架敵機；最後不僅因而成為首位獲頒海軍十字勳章的非裔美國人，更讓美國海軍宣布向非裔美國人開放所有職位。